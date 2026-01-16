Magic | The Gathering – L’ECLISSI DI LORWYN tutto quello che sappiamo sul ritorno alle fiabe oscure

Magic: The Gathering presenta L’Eclissi di Lorwyn, il nuovo set che segna il ritorno alle atmosfere fiabesche e oscure. In questa guida troverai tutte le informazioni su date, meccaniche e gli impatti sul formato Commander, offrendo un quadro completo di questa imminente espansione e delle sue novità.

Il set che promette di riconciliare il giorno e la notte è finalmente all’orizzonte. Ecco la guida definitiva a L’Eclissi di Lorwyn: date, meccaniche e perché il formato Commander non sarà più lo stesso. In Breve: Il ritorno tanto atteso: Dopo quasi vent’anni, Wizards of the Coast ci riporta su uno dei piani più amati (e polarizzanti) della storia di Magic.. Focus sulle tipologie: Preparate i vostri mazzi tribali (ora chiamati Kindred ): Elfi, Fate, Kithkin e Goblin sono i protagonisti assoluti.. Data di uscita: il lancio ufficiale avverrà il 23 gennaio 2026.. Novità meccaniche: Ritorno del mana ibrido e una nuova gestione del ciclo GiornoNotte che promette meno mal di testa rispetto a Innistrad. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

