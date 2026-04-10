Tutto esaurito la scuola da tifare e una regina | anche Venezia ha la sua March Madness

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Taliercio si sono riuniti circa 3.500 studenti per l'11ª edizione della Reyer School Cup, con l'intero impianto esaurito. La competizione coinvolge diverse scuole della zona e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza. La manifestazione include partite di basket e attività collaterali, attirando un pubblico giovane e appassionato. La giornata si conclude con la premiazione delle squadre vincitrici, in un clima di festa e partecipazione.

A pochi giorni dal gran finale della March Madness, è quanto di più simile ci sia in Italia e probabilmente in Europa. E’ una frase fatta solo per chi la Reyer School Cup non l’ha mai vista: passione, appartenenza, tifo, divertimento. Evidentemente non è l’unico torneo scolastico, ma di certo è il più grande: 127 partite in 21 giornate con 770 studenti-atleti da 64 istituti su un bacino di 60.000 studenti di un territorio di sei province, che dal Veneto arriva in Friuli Venezia Giulia, con evento finale - la Final Four - nella casa della Reyer, il Taliercio tutto esaurito di ragazzi delle superiori a tifare per i loro compagni. E oggi di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tutto esaurito la scuola da tifare e una regina anche venezia ha la sua march madness
© Gazzetta.it - Tutto esaurito, la scuola da tifare e una regina: anche Venezia ha la sua March Madness

Leggi anche: Mullins segna da casa sua e firma l'impresa con Duke: c'è tutto il senso della March Madness

Leggi anche: March Madness, Pitino non passa mai di moda. La sua St John’s beffa Kansas e ora punta Duke

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.