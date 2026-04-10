Tutto esaurito la scuola da tifare e una regina | anche Venezia ha la sua March Madness

Al Taliercio si sono riuniti circa 3.500 studenti per l'11ª edizione della Reyer School Cup, con l'intero impianto esaurito. La competizione coinvolge diverse scuole della zona e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza. La manifestazione include partite di basket e attività collaterali, attirando un pubblico giovane e appassionato. La giornata si conclude con la premiazione delle squadre vincitrici, in un clima di festa e partecipazione.

A pochi giorni dal gran finale della March Madness, è quanto di più simile ci sia in Italia e probabilmente in Europa. E’ una frase fatta solo per chi la Reyer School Cup non l’ha mai vista: passione, appartenenza, tifo, divertimento. Evidentemente non è l’unico torneo scolastico, ma di certo è il più grande: 127 partite in 21 giornate con 770 studenti-atleti da 64 istituti su un bacino di 60.000 studenti di un territorio di sei province, che dal Veneto arriva in Friuli Venezia Giulia, con evento finale - la Final Four - nella casa della Reyer, il Taliercio tutto esaurito di ragazzi delle superiori a tifare per i loro compagni. E oggi di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tutto esaurito, la scuola da tifare e una regina: anche Venezia ha la sua March Madness Leggi anche: Mullins segna da casa sua e firma l'impresa con Duke: c'è tutto il senso della March Madness Leggi anche: March Madness, Pitino non passa mai di moda. La sua St John’s beffa Kansas e ora punta Duke