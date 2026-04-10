Tutti i nomi della lista di Alternativa Comune | tra di loro c' è il candidato sindaco

Una lista presentata da Alternativa Comune include vari nomi, tra cui anche quello del candidato sindaco. La comunicazione evidenzia un messaggio diretto contro figure di leadership che, secondo i firmatari, si isolano in ambienti ritenuti di potere e trattano le persone come soggetti subordinati. Il testo si concentra su questa critica, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli altri candidati coinvolti.

“Basta con leader, re e capoclasse, rinchiusi nelle stanze di un sedicente potere, che considerano il resto delle persone come una massa di vassalli in perenne obbligo di obbedienza. Rifiutiamo con determinazione l’illusione di chi si erge al di sopra della collettività: non ci servono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedràOh, la lista c’è e l’idee pure… ora tocca vedere chi ci mettono a fare il sindaco Ad Arezzo arriva “Alternativa Comune”, la nuova lista della...

Lista del Pd quasi pronta, Lima: "I nomi del potere sono sempre gli stessi, a giorni il candidato sindaco della nostra coalizione"“Entro la prossima settimana ufficializzeremo il nome del candidato sindaco di Agrigento sostenuto da tutta l’area progressista”.

Argomenti più discussi: La sfida di Stefania Nesi: Io l’alternativa a Celesti. La destra ha bloccato Pistoia; Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza): aperti al dialogo nel centrosinistra, ma senza diktat sulla ricandidatura del sindaco Tarasconi; Serracchiani indica la strada: Il referendum una base per costruire l’alternativa, più sanità pubblica e meno totem inutili; Frana di Petacciato e viabilità alternativa nel caos: quattro sindaci all'opera per dirigere il traffico nei borghi molisani.

Io dico tutti i nomi della squadra della morte tanto ho 90 anni: anche se mi vogliono ammazzare son pronta: un’ex suora mostra a Fedez un documento inedito sul Mostro ...Intervistata da Fedez la Mazzari ha rivelato dettagli importanti sulla terribile vicenda del Mostro, raccontando episodi e fatti della sua vita precedente: quella in cui era suor Elisabetta. La donna, ... ilfattoquotidiano.it

La costruzione di una difesa europea comune sia la base per un’alleanza credibile. Il sovranismo non funziona, su questo si giocherà l’alternativa alle prossime elezioni - facebook.com facebook

L'Alternativa: "Frazioni abbandonate dal Comune, necessari investimenti" - x.com