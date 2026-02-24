Lista del Pd quasi pronta Lima | I nomi del potere sono sempre gli stessi a giorni il candidato sindaco della nostra coalizione

L’elenco del Pd si avvicina alla conclusione, dopo che Lima ha spiegato come i nomi del potere non cambino mai. La causa è la presenza di figure radicate nei meccanismi locali, che restano sempre gli stessi. A breve, sarà annunciato il candidato sindaco della coalizione progressista, con una decisione che coinvolge l’intera area. La lista si sta definendo e si attende solo l’ultimo via libera ufficiale.

“Entro la prossima settimana ufficializzeremo il nome del candidato sindaco di Agrigento sostenuto da tutta l’area progressista”. A rompere il muro del silenzio sulle decisioni prese dell’area contrapposta a quella di Centrodestra è Sergio Lima, componente della segreteria nazionale e regionale del Pd, al quale è stato affidato compito di occuparsi delle prossime elezioni amministrative della provincia di Agrigento. Ad AgrigentoNotizie ha ammesso che in questi giorni ci sono state diverse riunioni proficue e positive del Pd e che questa volta - a differenza dell'ultima tornata elettorale, quando il Partito Democratico non è riuscito ad avere una propria rappresentanza - ci sarà una lista ufficiale con il simbolo del Pd. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Candidato a sindaco? Niente primarie. Il Pd dice no alla scelta di coalizione per le prossime elezioni a MontignosoA Montignoso, il Partito Democratico ha deciso di non aprire le primarie per scegliere il candidato a sindaco. La lunga notte del Pd per la scelta del candidato: sul campo restano tre nomiLa corsa per scegliere il candidato sindaco si fa più tesa. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Candidati sindaco 2029: Sogno le primarie sia nel centrosinistra che nel centrodestra; convalida elezioni estero/ porta (pd): ancora una volta ci siamo trovati di fronte a fatti gravissimi - Aise.it; Caos calmo dietro le quinte; Il fattore Zaia agita Venezia: tre giorni per decidere se si candiderà a sindaco. Regionali, nelle scelte del Pd ionico due conferme e qualche novitàSi delinea, sino ormai quasi a definirsi del tutto, la lista del Pd ionico per le Regionali del 23 e 24 novembre prossimi. Su questo, del resto, si è riunita la Direzione provinciale del Partito ... lagazzettadelmezzogiorno.it Toni Matarrelli candidato alle elezioni regionali: arriva il via libera dalla direzione provinciale del PdDopo una riunione infuocata, terminata all'una di notte, la direzione provinciale del Pd ha dato il via libera alla candidatura, nella lista dei democratici, del sindaco di Mesagne e presidente della ... quotidianodipuglia.it Nicolas Nati. Mount Hayes · Snow (Hey Ho) (Acoustic Version). Guarda di nuovo quella lista. Quasi nessuno diventa ricco con uno stipendio. Non perché i dipendenti siano pigri. Ma perché il duro lavoro da solo non ti porterà ad avere tutto. Ecco la parte ch - facebook.com facebook Attenzione, lo dice la Juventus: a giugno l'UEFA le vieterà di inserire in lista nuovi giocatori. A qualsiasi coppa dovesse partecipare lo farà con gli stessi giocatori di oggi (e forse non solo per il 2026-27) Nella relazione finanziaria al 31 dicembre 2025 diramata x.com