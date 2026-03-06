Arezzo nasce ‘Alternativa Comune’ | lista pronta candidato… poi si vedrà

Arezzo vede la nascita di “Alternativa Comune”, una lista della sinistra radicale che ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni comunali e ha deciso di non allearsi con altri schieramenti. La lista è pronta, ma il nome del candidato sindaco sarà comunicato successivamente. La decisione di correre da sola rappresenta un passaggio importante nel panorama politico locale.

Oh, la lista c'è e l'idee pure. ora tocca vedere chi ci mettono a fare il sindaco Ad Arezzo arriva "Alternativa Comune", la nuova lista della sinistra radicale che ha deciso di correre alle elezioni comunali da sola soletta, senza alleanze e senza apparentamenti. Insomma, indipendenti sì. ma pure parecchio. Secondo i promotori non si tratta della solita lista civica fatta per riempire le schede elettorali. No, macché: loro parlano di "grido di denuncia" contro una città e un mondo che starebbero perdendo umanità, diritti e dignità. Un grido forte, assicurano. Poi vedremo se in città qualcuno lo sentirà oppure se rimarrà più che altro un eco tra i microfoni della conferenza stampa.