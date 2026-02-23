Il futuro dei trasporti | l’innovazione della mobilità green

Hitachi Rail ha annunciato un nuovo progetto per sviluppare treni elettrici più efficienti, motivato dalla crescente domanda di mobilità sostenibile. L’azienda, leader nel settore ferroviario, investe in tecnologie innovative per ridurre le emissioni e migliorare la qualità del servizio. Il piano prevede l’introduzione di veicoli a zero emissioni entro il prossimo anno, rispondendo alle esigenze di città e regioni che cercano soluzioni di trasporto più ecologiche. La proposta mira a cambiare il modo di muoversi nelle aree urbane.

HITACHI RAIL è leader globale nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile: una realtà integrata che realizza veicoli per il trasporto su rotaie, sistemi di segnalamento e tecnologia digitale, attività di Service & Maintenance, nonché soluzioni digitali di smart ticketing e di MAAS - Mobility As A Service. La società è presente in oltre 50 Paesi, con 24mila dipendenti. La mission dell'azienda è quella di contribuire alla società attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi, di qualità e rispettosi per l'ambiente, per la mobilità urbana e ferroviaria. Andrea Razeto è il Global ESG Director Sustainability and Diversity, Equity & Inclusion di Hitachi Rail.

Volkswagen: 5 milioni di motori elettrici e focus sull’innovazione tecnologica per il futuro della mobilità.Volkswagen ha annunciato di aver prodotto oltre 5 milioni di motori elettrici, un traguardo raggiunto grazie all’aumento della domanda di veicoli a zero emissioni e alla spinta del Gruppo verso l’innovazione tecnologica.

Ferrara pedala verso il futuro: Expo Bike, 3 giorni di mobilità green.Ferrara organizza una fiera dedicata alla mobilità sostenibile, chiamata Expo Bike, che durerà tre giorni.

TRANSPORT ENVY: IMO WAITS AS NEIGHBOURS EMBRACE GREEN MOBILITY

