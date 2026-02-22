Al Lido il 32° congresso di Assiom Forex l' associazione degli operatori finanziari

Il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia ha accolto il 32° congresso di Assiom Forex, l’associazione degli operatori finanziari, dopo che l’evento ha riscosso grande interesse tra i professionisti del settore. Durante le due giornate, si sono affrontate tematiche legate alle strategie di investimento e alle nuove sfide del mercato. La partecipazione numerosa e le discussioni approfondite testimoniano l’importanza di questo appuntamento annuale. Sono stati presentati anche alcuni dati aggiornati sull’andamento dei mercati finanziari.

Si è tenuto venerdì e sabato al Palazzo del Casinò, presenti il governatore della Banca d'Italia e i principali player del mercato. I saluti del sindaco Brugnaro e del presidente Stefani Il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia ha ospitato il 20 e 21 febbraio il 32. congresso di Assiom Forex, l'associazione degli operatori finanziari. Un appuntamento importantissimo per il mercato italiano, per ragionare su un nuovo quadro globale che intreccia geopolitica e tecnologia, e una comunità finanziaria chiamata a misurarsi con opportunità e rischi. Ad aprire la mattinata di lavori di sabato, introdotta dal presidente di Assiom Forex Massimo Mocio, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Voglio ringraziare Assiom Forex per aver scelto la nostra città, per la prima volta, per il vostro evento, con il contributo del main partner Banca Ifis - ha detto - Non è una scelta banale: significa portare qui, nel cuore di Venezia, un confronto di altissimo livello su temi che incidono sulla vita reale del Paese.