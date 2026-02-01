Tutte le strade di Milano chiuse lunedì 2 febbraio per le Olimpiadi | la mappa

Lunedì 2 febbraio Milano si ferma per le Olimpiadi. Tutte le strade in centro saranno chiuse al traffico, creando disagi per chi si sposta in città. La città si prepara a vivere una giornata di eventi sportivi e di conseguenza, molte vie resteranno interdette al transito. Chi deve muoversi in centro dovrebbe organizzarsi in anticipo.

Lunedì 2 febbraio a Milano ci sarà un mini blocco del traffico per gli eventi legati alle Olimpiadi: le strade coinvolte sono tutte in centro città. Nei giorni successivi - il 5 e il 6 - ci saranno altre vie chiuse per dare spazio ad attività legate ai Giochi. Nell’area, a cui potranno accedere i residenti e altre categorie autorizzate dall’ordinanza, sono previste deviazioni delle linee di superficie del trasporto pubblico in base alle indicazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, a partire dalle ore 14. Mentre dalle ore 7 del mattino nella stessa zona, sarà vietata la sosta. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le strade di Milano si chiudono o cambiano percorso nei giorni 2, 5 e 6 febbraio.

