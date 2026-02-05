Tutte le strade di Milano chiuse giovedì 5 febbraio per le Olimpiadi | la mappa

Da milanotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 5 febbraio, a Milano, le strade sono tutte chiuse per le Olimpiadi. L’Amministrazione comunale ha deciso di bloccare il traffico nelle zone di piazza della Scala, Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore. La città si prepara a vivere le giornate più intense dell’evento, con le vie principali interdette al traffico per permettere lo svolgimento delle competizioni e degli eventi. I cittadini devono fare attenzione agli spostamenti e cercare percorsi alternativi.

A Milano le Olimpiadi entrano nel vivo. Come per gli eventi in programma negli scorsi giorni, anche per giovedì 5 febbraio l’Amministrazione comunale ha assunto diversi provvedimenti viabilistici nelle aree di piazza della Scala, Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore in linea con il piano stabilito dalla prefettura, approvato in sede di Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. A partire dalle ore 14, il divieto si allargherà a un’area più ampia, estendendosi verso ovest e verso sud, comprendendo anche via Ceresio, via Bramante, via Paolo Sarpi e vie limitrofe, via Lomazzo e via Tartaglia.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

