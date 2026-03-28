Sabato mattina, un’alpinista è scivolata lungo un canale ghiacciato nel Vajo degli Scagni, precipitando per circa cento metri. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero per il soccorso, che ha recuperato la donna e la ha portata in salvo. La vittima si trovava durante una salita in zona quando si è verificato l’incidente.

Incidente durante una risalita su ghiaccio: ferita una 38enne veronese. Recuperata con verricello e trasportata all’ospedale di Valdagno Attimi di paura sabato mattina durante una risalita nel Vajo degli Scagni, dove un’alpinista è scivolata lungo un canale ghiacciato precipitando per circa cento metri. La donna, una 38enne veronese, faceva parte di un gruppo attrezzato con piccozze e ramponi quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ruzzolando lungo il pendio. Nella caduta ha riportato un probabile trauma alla caviglia e diverse escoriazioni al volto. I compagni di escursione l’hanno rapidamente raggiunta e, dopo averla messa al riparo dal freddo, hanno lanciato l’allarme intorno alle 9. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Scivola per cento metri nel Vajo degli Scagni: alpinista soccorsa in elicottero

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