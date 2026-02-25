Cade durante un'escursione tra i monti dell'alto Garda | 28enne trovato morto in un dirupo
Durante un'escursione sui monti dell'alto Garda, un 28enne è caduto in un dirupo e ha perduto la vita. La causa dell'incidente sembra essere stata una disattenzione nel percorso accidentato. I soccorritori hanno localizzato il corpo in una zona impervia tra Gargnano e Tignale. La dinamica dell'accaduto rimane oggetto di indagine. La tragedia ha suscitato molta commozione tra gli abitanti del luogo.
Un 28enne è stato trovato senza vita tra i territori di Gargnano e Tignale, sui monti dell'alto Garda bresciano. Il ragazzo risultava scomparso da ieri, 24 febbraio, e sarebbe caduto mentre affrontava un tratto esposto di un sentiero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
