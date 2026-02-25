Cade durante un'escursione tra i monti dell'alto Garda | 28enne trovato morto in un dirupo

Durante un'escursione sui monti dell'alto Garda, un 28enne è caduto in un dirupo e ha perduto la vita. La causa dell'incidente sembra essere stata una disattenzione nel percorso accidentato. I soccorritori hanno localizzato il corpo in una zona impervia tra Gargnano e Tignale. La dinamica dell'accaduto rimane oggetto di indagine. La tragedia ha suscitato molta commozione tra gli abitanti del luogo.