Cade e si procura un grave trauma | uomo trasportato da Capri a Napoli con un elicottero dell'Aeronautica

Questa notte, un uomo che si è infortunato cadendo su un sentiero escursionistico di Capri ha subito un grave trauma e è stato trasportato d’urgenza con un elicottero dell’Aeronautica Militare dall’isola a Napoli. La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo mezzanotte, dopo che il paziente si è infortunato durante un'escursione, rendendo necessario un intervento rapido e specializzato.

Questa notte, l'infortunato è stato soccorso con un volo sanitario urgente dell'Aeronautica Militare sull'isola di Capri ed è stato trasportato all'aeroporto di Napoli per il successivo ricovero in ospedale.