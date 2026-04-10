Turista 14enne muore per shock anafilattico a Roma dopo aver mangiato in un locale | rinviati a giudizio in 5

A Roma, una giovane turista di 14 anni è deceduta a causa di uno shock anafilattico dopo aver consumato un dolce in un ristorante nel quartiere Gianicolense. L’incidente avviene durante un soggiorno nella capitale, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone tra proprietari e produttori del locale. Questi ultimi sono stati rinviati a giudizio, mentre continuano le indagini per chiarire le circostanze della vicenda.

Ha mangiato un dolce in un locale di Gianicolense ed è morta a 14 anni: rinviate a giudizio 5 persone, fra proprietari e produttori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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