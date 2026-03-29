Kimi Antonelli ha vinto la gara sul circuito di Suzuka in Giappone, dopo aver già trionfato a Shanghai. Con questa vittoria, il diciannovenne bolognese si è posizionato al vertice del Campionato del Mondo di Formula 1. Leclerc si è classificato terzo nella stessa gara, mentre la Mercedes ha ottenuto un risultato di rilievo.

Un’altra giornata speciale per Kimi Antonelli e la Mercedes. Dopo la vittoria di Shanghai il diciannovenne bolognese fa il bis sul circuito di Suzuka in GIappone e con il successo conquista anche la leadership del Mondiale di Formula 1. Nel 1953 era stato Ascari l’ultimo italiano a vincere due volte consecutivamente un gran premio di Formula 1 e adesso c’è questo ragazzo con la faccia simpatica e i riccioli neri che ha reso bellissima la mattina di quegli italiani che si sono svegliati per seguire il gran premio. Mai la Formula 1 aveva avuto un leader così giovane. Bravo e fortunato Kimi che ha beneficiato della Safety Car per l’incidente di Bearman quando Russell e Piastri avevano appena fatto il pit stop e lui è balzato al comando. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kimi Antonelli trionfa in Giappone E’ leader del Mondiale, Lecler terzo

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#Antonelli vince a Suzuka e diventa leader del mondiale. #Leclerc P3 #f1 #f12026

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