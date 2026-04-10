In Turchia, è stata presentata una nuova proposta di legge che riguarda il controllo sui social media. Secondo le associazioni attive nella difesa della libertà di espressione, il provvedimento porterebbe alla creazione del più grande database al mondo, eliminando ogni forma di privacy online. Le organizzazioni critiche alla proposta affermano che il governo mira ad instaurare un sistema di sorveglianza capillare. La discussione sulla legge sta suscitando reazioni da parte di vari gruppi e attivisti.

Le associazioni turche e internazionali per la libertà di espressione criticano la nuova e controversa proposta di legge che creerebbe il più grande database al mondo eliminando qualsiasi parvenza di privacy online. Se la legge dovesse passare, gli ID, ovvero i codici privati utilizzati per distinguere in modo univoco un utente o un dispositivo all’interno di un sistema informatico o della rete, saranno a disposizione delle autorità. Gli ID sono infatti fondamentali per il tracciamento e la gestione delle informazioni degli utenti dei social media. L’Associazione turca per la Libertà di Espressione (?FÖD) ha denunciato che la proposta realizzerà un “panopticon digitale” che tradotto significa un sistema di sorveglianza centralizzato in grado di monitorare tutte le attività degli utenti: identità di ogni account, X o post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, proposta di legge per il controllo sui social. Gli attivisti: “Il governo mira ad un sistema di sorveglianza”

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