Turchia | addio all’anonimato sui social arriva il controllo totale

In Turchia è stata presentata una proposta legislativa che prevede un controllo più stringente sui social media. La legge richiede agli operatori di identificare gli utenti e di conservare i dati delle attività online. Se approvata, questa normativa potrebbe portare a un monitoraggio più approfondito delle comunicazioni digitali e a restrizioni sulla privacy dei cittadini. La proposta sta suscitando reazioni da parte di varie associazioni e opposizioni politiche.

Una nuova proposta legislativa in Turchia minaccia di trasformare l’ambiente digitale in un sistema di sorveglianza totale, mettendo a rischio la privacy e la libertà di espressione dei cittadini. Il governo turco sta infatti lavorando a una riforma che permetterebbe alle autorità di accedere agli identificativi univoci degli utenti, eliminando la possibilità di navigare in forma anonima sui social media. Il meccanismo del controllo: dal controllo dell’età al tracciamento sistematico. L’architettura della normativa, che si inserisce in un più ampio pacchetto di riforme giudiziarie in fase di preparazione, prevede l’introduzione di un sistema basato su token digitali specifici per ogni piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia: addio all’anonimato sui social, arriva il controllo totale Turchia, proposta di legge per il controllo sui social. Gli attivisti: “Il governo mira ad un sistema di sorveglianza”Le associazioni turche e internazionali per la libertà di espressione criticano la nuova e controversa proposta di legge che creerebbe il più grande... Addio refusi: arriva la modifica rapida ai commenti sui socialGli utenti di Instagram possono finalmente correggere i propri messaggi scritti dopo averli pubblicati, grazie a una nuova funzione che permette...