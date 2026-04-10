Gli utenti di Instagram avranno ora la possibilità di modificare i commenti già pubblicati, grazie a una nuova funzione introdotta dall’app. La modifica può essere effettuata entro 15 minuti dalla pubblicazione, consentendo di correggere eventuali errori o imprecisioni nei messaggi scritti. La novità si inserisce nel tentativo della piattaforma di offrire maggiore flessibilità e controllo sugli interventi degli utenti sui propri contenuti.

Gli utenti di Instagram possono finalmente correggere i propri messaggi scritti dopo averli pubblicati, grazie a una nuova funzione che permette interventi entro un limite temporale di 15 minuti. La novità arriva in concomitanza con l’introduzione in Italia di misure protettive per i minori e il dibattito sulla possibilità di alzare l’età minima per l’uso dei social a 15 anni. Gestione dei refusi e nuove dinamiche di interazione. Un errore di battitura non sarà più un problema irreversibile sui post. Meta ha confermato che la possibilità di modificare i commenti è ora attiva per tutti gli utenti. La procedura è immediata: su dispositivi Android, come dimostrato dai primi test, appare l’opzione Modifica accanto al comando Rispondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio refusi: arriva la modifica rapida ai commenti sui social

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