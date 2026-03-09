Intelligenza artificiale e sanità | l’Europa investe 9 milioni per migliorare la diagnosi tramite imaging medico

L’Unione Europea ha annunciato un investimento di 9 milioni di euro destinato a progetti di intelligenza artificiale nel settore sanitario. Il nuovo bando del programma Digital Europe Programme mira a sperimentare sistemi di IA per migliorare le diagnosi tramite imaging medico negli ospedali europei. L’obiettivo è sviluppare tecnologie innovative applicabili in ambito clinico.

In arrivo il nuovo bando del programma Digital Europe Programme per sperimentare sistemi di IA negli ospedali europei. L’innovazione tecnologica continua a rappresentare uno degli assi strategici delle politiche europee. In questa direzione si inserisce il nuovo bando promosso dalla Commissione europea nell’ambito del programma Digital Europe Programme, dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione dell’Intelligenza Artificiale applicata all’imaging medico. Il bando, denominato DIGITAL-2026-AI-PILOTING-10-SCREENING – Apply AI: Piloting AI-based image screening in medical centres, aprirà ufficialmente il 21 aprile 2026 e resterà attivo fino al 1° ottobre 2026, con una dotazione finanziaria complessiva di 9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

