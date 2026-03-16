Nato e Unione Europea hanno chiarito che non supporteranno un intervento militare nello Stretto di Hormuz, respingendo l’appello di Donald Trump. La richiesta di coinvolgimento delle forze Nato è stata rifiutata dalla maggior parte dei paesi membri, con l’Italia che ha mantenuto un forte silenzio. La posizione ufficiale è quella di non intervenire militare nello stretto.

L’appello di Donald Trump resterà inascoltato. Il tentativo di coinvolgere le forze Nato nella difesa dello Stretto di Hormuz viene rispedito al mittente da quasi tutti i Paesi coinvolti, con ben poche eccezioni (a partire dal silenzio dell’Italia). Trump ha detto che sarebbe “molto negativo per la Nato” un eventuale rifiuto dell’invio di navi militari nello Stretto. Eppure finora il presidente degli Stati Uniti ha raccolto solamente risposte negative o silenzi. A partire dai Paesi dell’Alleanza, che hanno chiaramente detto che non ci sarà alcuna operazione militare dell’Alleanza. E a confermarlo è stata anche l’Ue, che non vuole neppure allargare l’operazione Aspides alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nato e Ue danno il benservito a Trump: “Nessun intervento militare nello Stretto di Hormuz”

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