Iran Trump e l’ultimatum finale | Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tutto

Un funzionario statunitense ha lanciato un avvertimento diretto all'Iran, minacciando di distruggere tutto se non permette il transito nello Stretto di Hormuz. La dichiarazione, fatta in un contesto di tensioni crescenti, ha evidenziato l'intenzione di intervenire militarmente nel caso in cui l'Iran non collabori. La frase, pronunciata in modo molto esplicito, ha suscitato reazioni a livello internazionale, mentre le autorità iraniane non hanno ancora commentato pubblicamente.

(Adnkronos) – "Faccio saltare tutto il paese per aria, sarà l'inferno se i bastardi dell'Iran non aprono il fottuto Stretto di Hormuz". L'ennesimo ultimatum di Donald Trump all'Iran è totale. Il presidente degli Stati Uniti invoca la riapertura dello Stretto di Hormuz, paralizzato da settimane da Teheran, entro la scadenza inizialmente fissata al 6 aprile.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Aprite lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Ultimatum di Trump all’Iran: domani l’accordo?Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di...

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Temi più discussi: La tentazione di Trump in Iran: una tregua senza la riapertura di Hormuz; Iran, Trump perde la pazienza: Aprite quel caz.. di Stretto, bastardi; Hormuz non riapre più. Grazie a Trump, l’Iran si scopre più forte; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump.

Iran, Trump e l'ultimatum finale: Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tuttoIl presidente ribadisce che la deadline è fissata per martedì e minaccia attacchi alle infrastrutture energetiche ... adnkronos.com

Iran, Trump e l'ultimatum per Hormuz: Il tempo sta finendo. Le 4 opzioni su tavoloIl tempo per l'Iran sta finendo. L'ultimatum fissato da Donald Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz si avvicina alla scadenza. Il presidente degli Stati Uniti ha congelato fino al 6 april ... adnkronos.com

Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il m x.com

Record storico nazionale superato: pesa il blocco dello Stretto di Hormuz. Prezzi fuori controllo e allarme per famiglie e imprese L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO facebook