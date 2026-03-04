Rula Jebreal senza freni show con insulto su Rete 4 | attacco all’Iran? Trump l’unico abbastanza stupido per farlo video

Durante un intervento televisivo, una giornalista ha criticato aspramente l’attuale situazione internazionale, rivolgendosi in modo diretto e senza freni. Ha accusato il governo israeliano di essere il vero responsabile di un recente attacco in Iran, e ha rivolto improperi anche all’ex presidente degli Stati Uniti, definendo Trump “l’unico abbastanza stupido” per aver coinvolto gli Stati Uniti in certe decisioni. Il video dell’intervento ha fatto discutere sui social.

Il vero responsabile dell’attacco in Iran sarebbe Netanyahu, me gli improperi più accaniti vanno a Donald Trump: è questa l’ultima equazione surreale e inversamente proporzionale stilata nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, perché non c’è niente da fare: quando si accendono le telecamere di Bianca Berlinguer su Rete 4, il copione della sinistra “chic&global” si fa più prevedibile delle battute di un copione di un cinepanettone. Allora, neanche a dirlo, protagoniste dell’ultimo show, Rula Jebreal e Concita De Gregorio prestano il fianco a un siparietto involontariamente comico che ha sfiorato il grottesco se non fosse che l’argomento oggetto della discussione mediatica era il tema geopolitico drammaticamente all’ordine del giorno: l’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran e le inevitabili ripercussioni in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

