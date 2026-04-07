Durante l’Easter Egg Roll alla Casa Bianca, l’ex presidente ha rivolto ai bambini alcuni commenti inaspettati, tra cui un invito a rivendere i suoi autografi su eBay a 25.000 dollari. L’evento, normalmente dedicato ai più piccoli, si è trasformato in un’occasione per scambiare parole insolite, suscitando attenzione per il tono e le affermazioni usate durante l’incontro.

Donald Trump ha trasformato il tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca in un’occasione per dialoghi a tratti surreali con i giovani ospiti. Durante l’evento del 6 aprile 2026, il presidente ha intrattenuto i bambini nel South Lawn con battute, invenzioni e improvvisate lezioni di business che i microfoni hanno catturato in diretta. Tra i giovanissimi presenti, diversi hanno chiesto al presidente di firmare i propri disegni. La risposta di Trump non si è fatta attendere: “Potrei farvi gli autografi, ragazzi. E voi stasera potreste venderli per 25mila dollari su eBay”. Un consiglio commerciale inaspettato che ha preceduto l’ennesima frecciata al suo predecessore Joe Biden. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump ai bambini dell’Easter Egg Roll: “Rivendete i miei autografi su eBay per 25mila dollari”

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Durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump scherza con bambine e bambini sul valore dei suoi autografi: “Io li firmo da solo e li rivendete su eBay a 25mila dollari”. Subito dopo, però, passa all’affondo contro Joe Bide x.com