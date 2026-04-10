Durante un incontro a porte chiuse durato diverse ore, il Presidente degli Stati Uniti ha espresso insoddisfazione per il mancato accesso alle basi militari europee durante le operazioni contro l’Iran, confrontandosi con il Primo Ministro di un paese europeo. La discussione si è concentrata sulla presenza e l’utilizzo delle strutture militari del continente in relazione alle azioni contro Teheran. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini specifici di questa controversia.

Il Presidente Trump ha affrontato Mark Rutte in un incontro a porte chiuse durato ore, esprimendo un profondo malcontento per il mancato accesso degli Stati Uniti alle basi militari europee durante le operazioni contro l’Iran. Lo scontro, avvenuto mercoledì, ha messo in luce la frattura tra Washington e gli alleati della NATO riguardo alla gestione dello spazio aereo e logistico necessario per i combattimenti nel Medio Oriente. Durante il colloquio privato, il capo della Casa Bianca ha manifestato la sua frustrazione verso i partner europei che hanno negato l’utilizzo di infrastrutture strategiche per le missioni americane. La questione riguarda in particolare il rifiuto di nazioni come la Francia e la Spagna di concedere il passaggio dei caccia statunitensi nei propri spazi aerei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Rutte: scontro sulla NATO per le basi contro l’Iran

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Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

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Dritto e rovescio. . "Gli amici petrolieri di Trump hanno guadagnato di extraprofitti, in un mese e mezzo di guerra, 70 miliardi di dollari, mentre gli americani pagano la benzina il 30% in più rispetto a prima della guerra" Antonio Caprarica a #drittoerovescio - facebook.com facebook

La situazione con gli Epstein files è così drammatica per Trump, e per Melania, che la first lady ha dovuto convocare un’intera conferenza stampa per separare la sua storia da quella di Epstein. x.com