Nato Rutte | Trump deluso E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

Il presidente ha definito alcuni alleati della NATO come delusi, riferendosi a una mancanza di sostegno nelle azioni contro l’Iran. Contestualmente, ha ripetuto le minacce riguardo alla Groenlandia, ribadendo le sue posizioni sulle questioni di sovranità e difesa. Queste dichiarazioni si inseriscono in un clima di tensione internazionale, con il tycoon che continua a mettere in discussione alleanze e territori strategici.

(Adnkronos) – Prima il nuovo attacco alla Nato, poi il ritorno alle minacce sulla Groenlandia. Donald Trump è "chiaramente deluso" da alcuni alleati che non hanno sostenuto come lui avrebbe voluto la guerra contro l'Iran. A farsi portavoce degli umori del presidente americano è stato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Mark Rutte, ricevuto ieri alla. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Prove di distensione Nato-Trump: Rutte vola a Washington dal tycoonMark Rutte, segretario generale della Nato, si recherà nei prossimi giorni negli Stati Uniti: mercoledì 8 aprile incontrerà a Washington Donald Trump...

Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla Groenlandia. I danesi: l'isola è sotto la Nato Il governo della Danimarca tiene il punto sulla Groenlandia ma, nello stesso tempo, cerca di attenuare le tensioni con Donald Trump.

Trump logra un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira amenaza de aranceles a Europa

Temi più discussi: Trump a Rutte alla Casa Bianca: 'Nato non c'era per noi nell'ora del bisogno e non ci sarà; Trump, delusione Nato e nuova minaccia sulla Groenlandia: l'ira del tycoon; Nato, Rutte: Trump è deluso da alleati. Il presidente Usa: Non c’erano quando avevamo bisogno; Trump incontra Rutte e attacca di nuovo la Nato.

Nato, Rutte: Trump deluso. E il tycoon minaccia ancora sulla GroenlandiaIeri il segretario generale dell'Alleanza alla Casa Bianca: 'C'è delusione, ma ha ascoltato motivazioni'. Il presidente Usa: 'Ricordatevi quel grande pezzo di ghiaccio mal gestito' ... adnkronos.com

Nato, Rutte: «Trump è deluso da alleati». Il presidente Usa: «Non c’erano quando avevamo bisogno»Il presidente americano esprime insoddisfazione per il supporto europeo nel conflitto iraniano, mentre il segretario Nato difende l’impegno degli alleati ... ilsole24ore.com

La tregua e la Nato vacillano. Israele si accanisce su Beirut. Svolta tentata. Gli Stati Uniti annunciano negoziati sabato a Islamabad; due navi passano da Hormuz, poi il nuovo stop. @giampierocalapa x.com

Morto il 6 aprile a 82 anni il “padrino del denim”. Nato a Ivrea, ha trasformato i jeans in identità e industria, senza perdere lo sguardo lungo dell’innovazione - facebook.com facebook