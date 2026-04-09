Ivanka Trump | il dolore per la madre e l’eredità per i suoi figli

Durante un episodio del podcast condotto da Steven Bartlett l’8 aprile, Ivanka Trump ha parlato della perdita di sua madre, scomparsa nel luglio del 2022. Ha descritto il dolore provato in quel momento e ha parlato della volontà di trasmettere ai propri figli l’eredità lasciata dalla madre. La conversazione si è concentrata sulla relazione familiare e sul peso della memoria materna.

Durante l’episodio del podcast condotto da Steven Bartlett dell’8 aprile, Ivanka Trump ha condiviso un momento di profonda vulnerabilità parlando della scomparsa di sua madre, Ivana, avvenuta nel luglio del 2022. La figlia di Donald Trump ha rievocato il legame con la donna, che aveva 73 anni al momento del decesso a seguito di una caduta dalle scale nel suo appartamento di Manhattan, descrivendone l’essenza gioiosa e l’influenza duratura sulla propria vita. Il ricordo di una personalità autentica tra dolore e distanza. Il percorso del lutto per Ivanka è stato segnato da una componente di improvvisa tragicità. La perdita di un genitore assume sfumature particolari quando avviene senza preavviso, specialmente in un periodo storico come quello post-COVID, che ha sottratto anni preziosi a moltissime persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ivanka Trump: il dolore per la madre e l’eredità per i suoi figli Leggi anche: Uccide i figli per punire la madre: il dolore che non passa Leggi anche: Uccise i figli per punire la madre: il dolore che non passa