Da Trump un ultimatum all’Iran | Dieci giorni per accettare l’accordo Ma il Wall Street Journal insiste | Pronti raid preventivi per convincere Teheran a firmare l’intesa
Trump ha dato all’Iran dieci giorni per accettare un accordo, minacciando azioni immediate. Il presidente americano ha anche lasciato intendere che potrebbero esserci operazioni militari preventive, se Teheran non si allinea alle richieste. Il Wall Street Journal riporta che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire con attacchi mirati per convincere l’Iran a firmare. La tensione tra i due paesi si fa sempre più palpabile in queste ore.
Regolare i conti subito oppure concedere altro spazio alla diplomazia e, eventualmente, valutare raid su Teheran. Questo è il dilemma che sta affrontando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tornato in queste ore a minacciare l’Iran con quello che, a ben vedere, appare come un ultimatum velato. “Penso che 10 giorni siano sufficienti (per raggiungere un accordo con l’Iran), al massimo 15 giorni, poi deciderò cosa fare”, ha spiegato il presidente americano con il suo consueto sorriso beffardo. Parole che lo stesso tycoon ha successivamente precisato per togliere ogni dubbio, chiarendo che, alla scadenza dell’ultimatum, se la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, non avrà accettato l’accordo proposto dagli USA, allora “succederanno brutte cose”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Meloni, la “missione” per il Wall Street Journal: “Convincere Trump e l’Europa a essere amici”Giorgia Meloni ha dichiarato al Wall Street Journal che vuole riavvicinare Trump e l’Europa, dopo anni di tensioni tra gli Stati Uniti e i paesi europei.
Iran, il Wall Street Journal: l'amministrazione Trump ha avuto colloqui preliminari su possibile attaccoSecondo il Wall Street Journal, l’amministrazione Trump avrebbe avviato discussioni preliminari riguardo a un possibile intervento militare in Iran.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
