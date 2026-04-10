Il panorama politico negli Stati Uniti sta vivendo una fase di grande instabilità, con una rottura evidente all’interno del movimento Maga. Recentemente, l’ex alleato più noto ha rivolto critiche feroci, rivolgendosi anche con insulti e accuse di pazzia nei confronti di alcuni ex sostenitori. Questa serie di eventi ha alimentato tensioni e divisioni, creando un clima di incertezza tra i membri del movimento.

Il panorama politico statunitense sta attraversando una fase di turbolenza senza precedenti, segnata da una frattura profonda e apparentemente insanabile all’interno del movimento Maga. Quello che un tempo era un blocco monolitico di fedelissimi pronti a difendere Donald Trump contro ogni accusa, oggi appare frammentato e percorso da correnti di aperta ribellione. La tensione è esplosa in modo plateale a seguito di una serie di attacchi diretti lanciati dal presidente contro figure che per anni hanno rappresentato i pilastri della sua comunicazione e del suo consenso popolare. Le reazioni dei diretti interessati non si sono fatte attendere, segnando un punto di svolta che molti osservatori definiscono come il tramonto di un’era politica basata sulla lealtà assoluta al leader. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump attacca i suoi ex alleati Maga, insulti e rottura nel movimento: “Il nonno è impazzito”

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