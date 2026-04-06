L’ex deputata e sostenitrice del movimento Maga ha scritto un lungo post su X in cui critica duramente l’ex presidente, accusandolo di aver perso il controllo. Nel messaggio, l’ex parlamentare sostiene che l’ex presidente avrebbe raccontato menzogne riguardanti questioni nucleari da molti anni. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di forti contrasti tra i due, con accuse di comportamenti irrazionali e di manipolazioni di informazioni sensibili.

“Conosco tutti voi, così come conosco lui: lui è impazzito, e voi tutti ne siete complici. Non sto difendendo l’Iran, ma cerchiamo di essere onesti riguardo a tutta questa faccenda. Lo Stretto è chiuso perché Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra non provocata contro l’Iran, basata sulle stesse menzogne in ambito nucleare che vanno raccontando da decenni: ovvero che, da un momento all’altro, l’Iran avrebbe sviluppato un’arma nucleare”, ha rincarato Greene. “Sapete chi possiede armi nucleari? Israele. Sono più che capaci di difendersi da soli, senza che gli Stati Uniti debbano combattere le loro guerre, uccidere persone innocenti e bambini, e pagarne il prezzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ex deputata Maga: ‘Trump è impazzito’

MAGA vs MAGA: Georgia election exposes divisions in Trump’s baseDALTON, Georgia, Feb 13 (Reuters) - President Donald Trump may have expected his endorsement of a local prosecutor in the race to replace U.

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Ex deputata Maga: Trump impazzito, occorre porre un freno a sua follia facebook

Per chi non lo sapesse, era la “pasionara” del mondo MAGA…. Vedremo quanto rilevante, ma é ormai evidente l’ emergere di una opposizione a Trump sulla destra dello schieramento conservatore x.com