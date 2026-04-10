Truffe in casa i racconti delle vittime; clamorosa vittoria dei residenti al Tar contro la maxi antenna – ANTEPRIMA

La cronaca di oggi si apre con un incremento di truffe domestiche, con vittime che descrivono episodi di raggiri legati a finte rapine e problemi ai caloriferi. Contestualmente, si segnala una vittoria importante dei residenti al Tar che ha bloccato la costruzione di una maxi antenna, dopo un lungo contenzioso legale. Questi fatti mostrano come situazioni di frode e battaglie legali coinvolgano direttamente le persone nei loro spazi privati.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Temi più discussi: Il finto finanziere in corso Buenos Aires: facoltosa anziana sventa truffa da centinaia di migliaia di euro; La truffa della rapina in gioielleria, l'anziana non cade nel tranello e fa arrestare quattro persone; Allarme truffe, sale la tensione: anziana rapinata in casa a Rapallo; Deve venire urgentemente in caserma: attenti alla truffa della telefonata per farvi uscire di casa.

Anziana sventa truffa da migliaia di euro a Milano: ospita in casa per 3 giorni i polizotti che arrestano un 32enneUna 83enne residente in corso Buenos Aires a Milano ha fatto arrestare un 32enne per truffa aggravata. Il giovane avrebbe provato a convincerla a consegnargli oro e gioielli, ma l’anziana ha ... fanpage.it

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