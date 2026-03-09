Truffe agli anziani a Campo Calabria i consigli dell' Arma su come difendersi dai raggiri

I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno avviato una campagna di sensibilizzazione contro le truffe rivolte agli anziani, con l’obiettivo di fornire consigli pratici su come difendersi dai raggiri più comuni. A Campo Calabria sono stati distribuiti materiali informativi e si sono svolti incontri per spiegare i metodi utilizzati dai truffatori e le precauzioni da adottare.

Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe, con particolare attenzione alla tutela dei più vulnerabili. L'incontro si è tenuto presso l' auditorium Sant'Antonio della parrocchia della SS. Maddalena Continua l'impegno dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria nella campagna di sensibilizzazione contro le truffe, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane, spesso più vulnerabili. Nei giorni scorsi si è svolto un nuovo incontro a Campo Calabro, presso l'Auditorium Sant'Antonio della parrocchia della SS. Maddalena, dove i carabinieri della locale stazione hanno incontrato circa cinquanta cittadini per parlare delle truffe e fornire strumenti pratici per riconoscerle ed evitarle.