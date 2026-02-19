Truffano un anziano fingendosi Carabinieri ma vengono scoperti | arrestati

Due uomini si sono spacciati per carabinieri per truffare un uomo di 82 anni in provincia di Siena. Hanno chiamato la vittima e si sono presentati come ufficiali, chiedendo denaro per un'ipotetica verifica. L'anziano ha capito la truffa e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato i due truffatori. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità, preoccupata per la crescente diffusione di questo tipo di raggiri. La polizia continua le indagini per chiarire altri episodi simili.

Sono accusati di aver raggirato un 82enne della provincia di Siena, con la tecnica dei “finti Carabinieri”. Sono stati i militari dell'Arma della Compagnia di San Giovanni Valdarno ad arrestarli: si tratta di due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni.I due avevano fatto credere all’anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi conseguenze, avrebbe dovuto versare del denaro, a titolo di risarcimento, alle vittime.I due erano poi andati presso l’abitazione dell'anziano che, colto dalla paura e dalla preoccupazione, ha consegnato 3 orologi, 4 anelli in oro e un bracciale in oro bianco ai due “finti carabinieri”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

