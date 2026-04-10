Nella zona tra Fasano e Ostuni, alcuni residenti hanno ricevuto messaggi sms che indicano presunte irregolarità legate alla tassa sui rifiuti. Si tratta di comunicazioni che, senza fondamento, invitano a fare attenzione o ad agire. Le autorità avvertono che si tratta di tentativi di truffa e invitano i cittadini a non fornire informazioni o pagare somme senza verificare la provenienza dei messaggi.

Messaggi ingannevoli arrivano sui cellulari dei residenti nel brindisino, segnalando presunte irregolarità nella tassa sui rifiuti. I comuni di Fasano e Ostuni sono intervenuti prontamente per smentire i contenuti degli sms, che avvertono gli utenti di un bisogno urgente di contatto per evitare complicazioni con la Tari. Il meccanismo del raggiro digitale tra panico e furto di dati. I criminali informatici utilizzano una strategia psicologica precisa: inviano comunicazioni che dichiarano una posizione tributaria non in regola, spingendo il destinatario a richiamare numeri specifici. L’obiettivo è generare allarme immediato per indurre le persone a fornire informazioni personali sensibili durante il colloquio telefonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa Tari in Puglia: allarme SMS tra Fasano e Ostuni, non cadete

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