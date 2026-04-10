Truffa sentimentale | il giudice azzera 65mila euro di debiti

Un tribunale ha deciso di annullare debiti per 65.000 euro a favore di un uomo vittima di una truffa sentimentale. La richiesta è stata presentata dall’uomo, che ha sostenuto di essere stato truffato da una persona con cui aveva instaurato un rapporto sentimentale. La decisione si basa sulla valutazione delle circostanze e sulla prova di inganno nella relazione. La sentenza rappresenta un caso di risarcimento legale per truffe di questo tipo.

Un tribunale ha recentemente accolto la richiesta di un uomo che, dopo essere stato vittima di una truffa sentimentale, ha ottenuto l’annullamento di debiti per un totale di 65mila euro. La decisione giudiziaria ha riconosciuto come il soggetto fosse in una condizione di particolare vulnerabilità al momento dell’accaduto. La tutela giuridica contro le passività derivanti da manipolazioni affettive. Il provvedimento emesso dal magistrato si fonda sulla valutazione della fragilità psicologica che ha caratterizzato la relazione tra le parti. Secondo quanto emerge dai dettagli del caso, l’uomo aveva accumulato una serie di obbligazioni finanziarie pari a 65mila euro a causa della relazione stessa, finendo vittima di un inganno legato al piano sentimentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa sentimentale: il giudice azzera 65mila euro di debiti Fuga a Praga per 65mila dollari di debiti: il web non perdonaAmanda Lynn Tully, una donna di 37 anni, è finita nel mirino degli utenti del web dopo aver ammesso di essersi trasferita in Ceca per non restituire... Salento, imprenditore sommerso dalle difficoltà economiche: il giudice cancella 300mila euro di debiti«I suoi redditi non gli permettono e non gli permetteranno di pagare i debitori». Spende 200mila euro per amore ma era una truffa, il giudice cancella i debiti: «Non vedeva lucidamente la realtà». Cos'è la legge salva suicidiEssere travolti da un sentimento può, a volte, offuscare la capacità di giudizio fino a conseguenze drammatiche. È quanto accaduto a un uomo di 70 anni che, convinto di ... corriereadriatico.it Truffa dei lingotti d’oro, il giudice cambia rotta: i 22 milioni andranno ai creditori raggirati e non allo StatoIl gup di Milano ha corretto la sentenza sulla truffa dei lingotti d’oro: i 22,9 milioni sequestrati andranno ai cinquemila creditori truffati, non allo Stato. Accedi a contenuti speciali, newsletter ... fanpage.it