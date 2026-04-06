Fuga a Praga per 65mila dollari di debiti | il web non perdona

Una donna di 37 anni ha confessato di essersi trasferita a Praga per evitare di restituire 65 mila dollari di prestiti studenteschi contratti negli Stati Uniti. La notizia ha suscitato reazioni sui social, dove molti utenti hanno commentato la vicenda. La donna avrebbe scelto di lasciare il paese per sfuggire ai debiti, secondo quanto riportato nelle sue dichiarazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica online.

Amanda Lynn Tully, una donna di 37 anni, è finita nel mirino degli utenti del web dopo aver ammesso di essersi trasferita in Ceca per non restituire i prestiti studenteschi contratti negli Stati Uniti. La vicenda ruota attorno a un debito federale di 65.000 dollari. La protagonista ha scelto di stabilirsi a Praga, dove risiede da sette anni senza versare alcun pagamento per i suoi debiti accademici. Il percorso di studi della donna include una laurea in storia dell’arte conseguita presso la Metropolitan State University di Denver e un Master in conservazione storica ottenuto nel 2017 alla University of Oregon. La fuga verso Praga e il peso dei debiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga a Praga per 65mila dollari di debiti: il web non perdona Il passato che non perdona: i ricordi di Mengele riemergono in immagini di fuga e terroreNel febbraio del 2026 esce al cinema un film che scuote il silenzio storico intorno a uno dei crimini più oscuri del Novecento: la vita di Josef... Leggi anche: Iacchetti? No grazie. Il comico torna a “Striscia” dopo le sfuriate tv pro-Pal, ma il web non perdona: finché c’è lui guarderò altro Si parla di: Bouzkova trionfa a Bogotá: primo titolo WTA lontano dalla sua Praga; Usa la fuga del canguro Chesney da uno zoo del Wisconsin.