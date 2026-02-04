Professionista della truffa delle caparre il Tar conferma il daspo urbano | Nessun motivo apprezzabili per stare in città

Il Tar di Perugia ha confermato il divieto di tornare in città per un noto truffatore delle caparre. Nonostante il provvedimento, l’uomo tornava spesso a Perugia per mostrare appartamenti, prendere le caparre dai clienti e poi sparire. Ora il tribunale ha deciso che non ci sono motivi per lasciarlo entrare di nuovo.

Tornava a Perugia, incurante del daspo urbano, per mostrare un appartamento ai clienti, intascare la caparra e sparire. Il Tar respinge il ricorso: resta il foglio di via dalla città.Per i giudici amministrativi rimane in vigore il foglio di via obbligatorio che allontana per quattro anni dal.

