Fiat Panda fantasma | truffa online 5.000€ spariti per un’auto mai

Un giovane di Olbia ha perso 5.000 euro in una truffa online legata a una Fiat Panda mai consegnata. La vittima aveva trovato l’auto su un sito di annunci e aveva concordato l’acquisto con un venditore sconosciuto. Dopo aver versato la cifra, il venditore è scomparso e l’auto non è mai arrivata. La polizia indaga sui responsabili di questa truffa, che ha lasciato il giovane senza i soldi e senza l’auto desiderata. La vicenda mette in luce i rischi degli acquisti online senza garanzie.

Olbia, truffa online: un giovane perde 5.000 euro per una Fiat Panda mai ricevuta. Un ventisettenne di Olbia è stato vittima di una truffa online dopo aver versato 5.000 euro per l’acquisto di una Fiat Panda del 2017. L’episodio, avvenuto a Torino, ha portato il giovane a denunciare il truffatore ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’inganno e individuare i responsabili. L’annuncio e il primo contatto. Il giovane, in vacanza a Torino, aveva notato un annuncio online che offriva una Fiat Panda bianca del 2017 a un prezzo di 5.000 euro. L’auto sembrava in buone condizioni e, secondo quanto dichiarato dal venditore, proveniva da una concessionaria.🔗 Leggi su Ameve.eu Rocambolesco incidente in via Lucera: Fiat Panda schiacciata tra due auto dopo l'impattoUn incidente spettacolare si è verificato questo pomeriggio a Foggia, coinvolgendo tre veicoli all'incrocio tra via Lucera e via Annino Gentile. Leggi anche: Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla? Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Quanto costano le 5 auto più vendute in Italia: dalla Fiat Panda alla Toyota Aygo X, ecco tutte le offerte al momento attive. https://auto.everyeye.it/notizie/costano-5-auto-vendute-italia-fiat-panda-aygo-x-offerte-860508.htmlutm_medium=Social&utm_source facebook