Tragedia a Montemiletto 49enne trovato morto in casa

A Montemiletto, un uomo di 49 anni è stato trovato morto in casa sua a causa di un malore improvviso. La scoperta è avvenuta ieri sera, quando i vicini hanno segnalato la sua assenza e hanno fatto irruzione nell’appartamento. La vittima, conosciuta nel paese, viveva da solo e lavorava come operaio. La scena ha lasciato sgomenti i residenti, che si sono radunati davanti alla porta chiusa.

A dare l'allarme sono stati i familiari. Il 49enne è stato rinvenuto nella sua camera da letto Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella serata di ieri all’interno della propria abitazione. La scoperta è avvenuta nel comune irpino, in provincia di Avellino, dove la notizia si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio tra i residenti. A dare l’allarme sono stati i familiari. Il 49enne è stato rinvenuto nella sua camera da letto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la porta dell’abitazione risultava chiusa a chiave. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Tragedia a Olgiate Molgora: trentenne trovato morto in casa Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, la comunità di Olgiate Molgora è stata colpita da una triste notizia. Tragedia a Spina, 53enne trovato morto in casa: inutili i soccorsi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tragedia a Montemiletto, quarantanovenne trovato senza vita in camera da lettoQuarantanovenne trovato senza vita in camera da letto. Quello che e’ accaduto nella prima serata di ieri a Montemiletto. Intorno alle ventuno l’allarme al 118 e ai Carabinieri per il rinvenimento del ... corriereirpinia.it Choc in paese, 49enne trovato cadavere in camera da lettoChoc e dolore a Montemiletto, dove un 49enne è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione nella serata di ieri. Sono stati ... msn.com Festa grande a Montemiletto, in provincia di Avellino, per Pietro Sordillo, carabiniere in congedo che ha compiuto 102 anni. Un traguardo importante celebrato anche dall’Arma dei Carabinieri, che ha voluto rendere omaggio a una figura molto amata in pae - facebook.com facebook