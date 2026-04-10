Trovato in coma all' interno dell' auto in autostrada | salvato da 2 poliziotti

Durante la giornata di Pasquetta, due agenti della Polizia Stradale di Angri hanno individuato un turista di Matera in stato di coma all’interno di un’auto ferma sull’autostrada. I poliziotti hanno soccorso l’uomo, che si trovava in condizioni critiche, e lo hanno messo in sicurezza. L’intervento è avvenuto in una zona di traffico intenso, senza che si registrassero altri incidenti o coinvolgimenti.

Gli agenti della Polizia Stradale di Angri hanno salvato in extremis un turista di Matera in coma. L'episodio si è verificato nella giornata di Pasquetta. Se fossero passati anche solo dieci minuti in più, l'uomo sarebbe morto.Il salvataggioNel turno di notte, lungo la Napoli-Salerno, gli agenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Cane salvato in autostrada A1: Leon correva disperato tra le autoBologna, 21 gennaio 2026 – Stava vagando solo soletto in autostrada, con l'aria smarrita e anche impaurita: un cagnolone, Leon, è stato salvato dagli... Trovato a terra in coma, travolto da una moto: settantenne grave a CattinaraUn pedone viene trovato in coma dopo essere stato travolto da una moto: è successo intorno alle 7:30 di oggi, martedì 3 febbraio, in strada Nuova per... I role-played 40 Real-Life Days on Project Zomboid Multiplayer | FLUFFY – Movie Argomenti più discussi: Trovato in coma, all'interno dell'auto in autostrada: salvato da 2 poliziotti; Tragedia sulle montagne del Canton Ticino: trovato morto un 73enne disperso nella notte; Valanga in Svizzera | travolti due lecchesi uno in coma a Lucerna. Il caso del neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma, che segue gli ultimi mesi di polemiche furiose per la vicenda della famiglia del bosco, ha reso quanto mai attuale il dibattito sulla tutela dei minori e sui casi in cui vengono allontanati dalle loro fa - facebook.com facebook Una storia terribile, che per fortuna ha trovato un lieto fine. Otto cuccioli chiusi in una busta. Senza aria, senza spazio. Trattati come se non fossero esseri vivi. A notare tutto questo è stata una donna a bordo del mezzo pubblico, insospettita dai lamenti proveni x.com