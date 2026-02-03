Trovato a terra in coma travolto da una moto | settantenne grave a Cattinara

Questa mattina a Cattinara un uomo di 70 anni è stato investito da una moto mentre attraversava la strada. È stato trovato a terra in condizioni serie e ora si trova in coma all'ospedale di Cattinara. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7:30 lungo la strada Nuova per Opicina, all’altezza di via Commerciale. La polizia sta indagando per chiarire come siano andate le cose.

Approfondimenti su Cattinara Grave Grave incidente stradale nel Milanese: ragazzo travolto da un'auto, è in coma Un grave incidente stradale si è verificato nel Milanese, lungo la Strada provinciale 137 a Bellinzago Lombardo. Piazza Risorgimento, uomo trovato a terra con una grave frattura: indagini in corso Nella notte, in piazza Risorgimento, un uomo è stato trovato a terra con una grave frattura. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cattinara Grave Argomenti discussi: Trovato a terra gravemente ferito: 27enne in prognosi riservata; Trovato a terra incosciente, 23enne muore in ospedale. Caccia al pirata della strada a San Salvario; Dramma a Primavalle: uomo trovato morto in strada; Torino, 19enne muore dopo caduta in bici: sfiorato da auto e derubato. Giallo a San Salvario, ragazzo trovato a terra in corso Marconi e morto al CtoSan Salvario, notte fonda. Locali che chiudono, gente che rientra a casa, qualche bici che taglia le strade quasi deserte.Intorno alle tre del mattino, però, la quiete di corso Marconi si spezza: un r ... alphabetcity.it Carabinieri salvano 75enne trovato a terra in casaUn uomo di 75 anni di Sapri, in provincia di Salerno, è stato tratto in salvo questa mattina dai Carabinieri dopo essere stato trovato riverso a terra nella sua abitazione, dove vive da solo. A ... ansa.it Uomo riverso a terra al Sacrario col volto insanguinato Viterbo - È stato trovato così dalla polizia di pattuglia in zona - L'uomo è stato poi portato in questura per accertamenti Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/uomo-riverso-terra-al-sacrario-col-volto-in - facebook.com facebook

