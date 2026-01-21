Un cane, Leon, è stato trovato in condizioni di pericolo sull’autostrada A1 vicino a Bologna. Vaga­va solo tra le auto, visibilmente spaventato. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti prontamente, mettendolo in sicurezza e assicurandosi che tornasse al suo proprietario. Questo episodio evidenzia l'importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza degli animali in strada.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Stava vagando solo soletto in autostrada, con l'aria smarrita e anche impaurita: un cagnolone, Leon, è stato salvato dagli agenti della Polstrada, che lo hanno messo in sicurezza e poi lo hanno riconsegnato al proprietario. Una storia a lieto fine, per un meticcio dal pelo chiaro, che giovedì scorso si è perso, spingendosi fino alle corsie dell'A1, intorno al chilometro 198, nel territorio di Casalecchio di Reno. Protagonisti del salvataggio, due poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud, che sono intervenuti su input del Centro operativo autostradale di Casalecchio: tanti viaggiatori, infatti, avevano segnalato la presenza del cane che pericolosamente camminava tra i veicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cane salvato in autostrada A1: Leon correva disperato tra le auto

Bologna, cane vaga tra i veicoli sull’autostrada A1: intervento provvidenziale della poliziaUn cane smarrito sull’autostrada A1 a Bologna è stato salvato dalla Polizia Stradale, che ha individuato il proprietario grazie al microchip.

Leggi anche: Auto prende fuoco lungo l'autostrada A1: code tra Fidenza e Parma

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il primo passo verso la nuova vita del cane Coco, sopravvissuto cinque anni mangiando rifiuti; La Polizia di Stato presta soccorso a Leon, meticcio smarrito in autostrada; Carcare, cane sequestrato. Viveva solo in un recinto; Incendio domestico a Napoli: il coraggio del cane che ha salvato gli abitanti.

Cane si perde e finisce in A1, salvato dalla PolstradaE' accaduto alle porte di Bologna: la presenza dell'animale, impaurito e confuso, segnalata dagli automobilisti, costretti a manovre pericolose ... rainews.it

Bologna, cane vaga tra i veicoli sull’autostrada A1: intervento provvidenziale della poliziaUn cane smarrito sull’A1 è stato salvato dalla Polizia Stradale di Bologna e restituito al proprietario grazie al microchip. virgilio.it

Hope Mehlberg, 31 anni, ha creato K9 Konvoy, un asilo per cani che funziona con uno scuolabus adattato per trasportare i cani nel suo paese. L’idea è nata quando ha iniziato a portare a spasso i suoi stessi animali domestici e un cane salvato dal quartiere, - facebook.com facebook

Dal canile al lieto fine: la rinascita di Ivy, il cane salvato quando era ormai allo stremo @fulviocerutti @LaStampa x.com