Milano trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano

A Nerviano, in provincia di Milano, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una persona all’interno di un’auto affondata nel laghetto di via Giovanni XXXIII. La vittima, al momento non identificata, è stata trovata all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano, all'interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Si sta attendendo l'arrivo dei sommozzatori di Torino per verificare se all'interno del veicolo possano esserci altre persone. Sul posto il distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e carabinieri di Legnano e Nerviano. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Il cadavere di un uomo trovato in un'auto finita in un laghetto a NervianoIl corpo senza vita di una persona al momento non identificata è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Milano, all’interno di una... Uomo trovato morto in un’ auto finita in un laghetto a NervianoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo da un’auto... Temi più discussi: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieri; Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso; Trovato il cadavere di un uomo di 35 anni in un bosco a Bollate: indagini in corso. Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano, all’interno di una vettura finita nel laghetto di ... pianetagenoa1893.net Mobilità elettrica: Powy investe a Milano per ampliare la ricarica pubblica x.com Prima ha chiuso Hamleys a Milano, adesso sono in bilico alcuni negozi Giochi Preziosi. Da tempo il gruppo è in difficoltà economica. "Nessuno ci aveva avvisato", dicono i lavoratori a Dossier. Rischiano il posto in 300. I negozi di giocattoli fanno fatica per la - facebook.com facebook