Trovato con quasi 10 chili di marijuana ma niente bilancini né prove di spaccio | pena ridotta in Appello
In un procedimento giudiziario riguardante un uomo di 33 anni arrestato con quasi 10 chili di marijuana, la Corte d’Appello di Napoli ha modificato la sentenza di primo grado. La condanna originale è stata ridotta e il reato è stato riqualificato, con l’applicazione di benefici di legge. Nella fase di giudizio non sono stati trovati bilancini né altre prove che suggerissero un’attività di spaccio.
Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nel processo per droga a carico di Andrea I., 33enne di Moiano. La Corte d’Appello di Napoli ha infatti ridimensionato la condanna emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Benevento, riqualificando il reato e concedendo i benefici di legge. L’uomo era finito sotto processo in relazione a fatti accertati il 6 ottobre 2022, quando i carabinieri avevano sequestrato circa 9,4 chilogrammi di marijuana nel territorio di Moiano. In primo grado, a seguito di rito abbreviato, era stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 4mila euro di multa, senza sospensione della pena. I giudici della Sesta Sezione Penale hanno ora riqualificato il fatto nell’ipotesi di lieve entità (comma 5), ritenendo quindi meno grave la condotta contestata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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