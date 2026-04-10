In un procedimento giudiziario riguardante un uomo di 33 anni arrestato con quasi 10 chili di marijuana, la Corte d’Appello di Napoli ha modificato la sentenza di primo grado. La condanna originale è stata ridotta e il reato è stato riqualificato, con l’applicazione di benefici di legge. Nella fase di giudizio non sono stati trovati bilancini né altre prove che suggerissero un’attività di spaccio.

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nel processo per droga a carico di Andrea I., 33enne di Moiano. La Corte d’Appello di Napoli ha infatti ridimensionato la condanna emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Benevento, riqualificando il reato e concedendo i benefici di legge. L’uomo era finito sotto processo in relazione a fatti accertati il 6 ottobre 2022, quando i carabinieri avevano sequestrato circa 9,4 chilogrammi di marijuana nel territorio di Moiano. In primo grado, a seguito di rito abbreviato, era stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 4mila euro di multa, senza sospensione della pena. I giudici della Sesta Sezione Penale hanno ora riqualificato il fatto nell’ipotesi di lieve entità (comma 5), ritenendo quindi meno grave la condotta contestata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trovato con quasi 10 chili di marijuana, ma niente bilancini né prove di spaccio: pena ridotta in Appello

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