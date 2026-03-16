Trovato con marijuana e bilancini mentre è ai domiciliari | denunciato un 45enne

Un uomo di 45 anni di Giarre, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di marijuana e bilancini all’interno della propria casa. I militari hanno effettuato un controllo e hanno scoperto la droga e gli strumenti usati per il confezionamento. L’uomo non ha opposto resistenza durante le verifiche.

Già sottoposto alla misura per reati legati allo spaccio, l'uomo è stato beccato dai carabinieri in possesso di marijuana, un frammento di hashish e due bilancini di precisione Un 45enne di Giarre, già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti, è stato denunciato dai Ccrabinieri dopo essere stato trovato in possesso di droga nella propria abitazione. Il controllo è stato effettuato nell’ambito di un’attività straordinaria condotta dai militari delle stazioni di Riposto e Giarre in un complesso di edilizia popolare del comprensorio giarrese, con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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