Palazzo dello spaccio in via Marzabotto | trovato con 4 chili di marijuana

La polizia di Bologna ha fatto un grande sequestro in via Marzabotto. Durante un controllo, hanno trovato un uomo di 36 anni con 4 chili di marijuana. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. La droga e l’arresto sono stati confermati dagli agenti sul posto.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Quattro chili di marijuana sono stati sequestrati e un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione rientra nell'attività della Squadra Mobile in via Marzabotto, dove erano arrivate numerose segnalazioni di spaccio all'interno di un palazzo. L'arresto dello spacciatore nigeriano. Già lo scorso ottobre, nell'ambito dello stesso filone investigativo, gli agenti avevano arrestato un cittadino nigeriano attivo nella vendita di sostanze stupefacenti nelle zone del parcheggio dell'Ospedale Maggiore, di via Carracci e di via Albani, in Bolognina.

