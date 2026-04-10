Trovato cadavere in un fossato a Breganze | ipotesi malore o incidente per l'ex giocatore di hockey Marco Conte

A Breganze, nella frazione di Mirabella, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 50 anni, noto come ex giocatore di hockey su pista. Il corpo è stato trovato in un fossato e al momento si stanno valutando le cause del decesso, tra ipotesi di malore o incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il cadavere trovato in un fossato nella frazione di Mirabella a Breganze (Vicenza) è di Marco Conte, giocatore di hockey su pista 50enne. Si indaga sulle dinamiche del decesso: si ipotizza l'incidente o il malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ciclista trovato morto in un fossato: è Marco Conte, ex giocatore di hockey. Il corpoÈ dell’ex giocatore di hockey su pista Marco Conte, protagonista del primo scudetto del Bassano, il corpo ritrovato questa mattina in fossato nella... Trovato un cadavere nelle campagne del Cuneese: si indaga sull’ipotesi di un’esecuzioneNelle campagne del Cuneese, precisamente a Bra, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Argomenti più discussi: BREGANZE | Il corpo trovato morto nel fossato è di Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista; Monticello Conte Otto, cadavere di un uomo trovato in appartamento. Possibile omicidio. Marco Conte, l'ex giocatore di hockey su pista trovato senza vita in un fossato. Il 50enne è morto annegato: mistero sulle causeBREGANZE - Drammatica scoperta questa mattina, venerdì 10 aprile, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ciclista all'interno di un fossato nella zona di Mirabella, ... ilgazzettino.it Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista trovato morto in un fossato: misteroDrammatica scoperta questa mattina, venerdì 10 aprile, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ciclista all'interno di un fossato nella zona di Mirabella, a ... ilmattino.it Ex campione di hockey trovato morto nel fossato: Marco Conte lascia tre figli --> https://www.nordest24.it/marco-conte-morto-fossato-breganze-indagini - facebook.com facebook