Questa mattina è stato trovato il corpo di Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista e protagonista del primo scudetto del Bassano, in un fossato nella frazione di Mirabella a Breganze, Vicenza. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla situazione o sulle circostanze del ritrovamento.

È dell’ex giocatore di hockey su pista Marco Conte, protagonista del primo scudetto del Bassano, il corpo ritrovato questa mattina in fossato nella frazione di Mirabella a Breganze (Vicenza). Il cadavere è stato trovato da un addetto alla raccolta dei rifiuti, con la vittima che – stando alle prime ricostruzioni – sarebbe morta per annegamento nelle prime ore del mattino. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata colpita da un malore, per poi cadere nella roggia, o sia stata urtata da un veicolo lungo la piccola e stretta strada di campagna. Il cinquantenne era molto conosciuto per la sua carriera sportiva e lascia la moglie e tre figli. Il vicentino era in sella alla sua bicicletta elettrica quando per causa ancora da capire è finito all’interno di una roggia e qui sarebbe deceduto per annegamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ciclista trovato morto in un fossato: è Marco Conte, ex giocatore di hockey. Il corpo

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Si parla di: BREGANZE | Il corpo trovato morto nel fossato è di Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista.

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