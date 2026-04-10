Montecarlo Sinner supera Auger-Aliassime | semifinale contro Zverev

Lorenzo Sinner ha battuto in due set il canadese e si è qualificato per la semifinale nel torneo di Montecarlo. Questa è la terza volta che l’azzurro raggiunge questa fase nel Principato. La prossima partita sarà contro il tedesco, con l’obiettivo di accedere alla finale.

L’azzurro batte il canadese in due set e centra la terza semifinale nel Principato. Ora la sfida al tedesco per un posto in finale. Rolex Monte-Carlo MastersJannik Sinner conquista l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, terzo torneo “1000” della stagione e primo sulla terra battuta. Il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 6-4. Prestazione solida dell’altoatesino, apparso in buone condizioni dopo i problemi accusati nel turno precedente. Sinner ha ottenuto un break per set senza mai concedere il servizio all’avversario, gestendo con autorità i momenti chiave dell’incontro. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime.

Sinner spazza via dubbi e problemi fisici: battuto Auger-Aliassime senza sbavature, è in semifinale a Montecarlo. Ora ZverevC’era qualche dubbio dopo il “calo energetico” di ieri, Jannik Sinner ci ha messo circa un’ora e mezza per spazzarli via.

Tutta la gioia di Jannik Sinner dopo aver vinto nuovamente le ATP Finals

Temi più discussi: A che ora gioca Sinner contro Auger-Aliassime il 10 aprile al Monte Carlo Masters 2026. Dove vederlo in tv; Sinner soffre di guai fisici ma vola ai quarti: ora sfida a Auger-Aliassime; Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Sinner oggi all'ATP Montecarlo 2026 in streaming, ai quarti incontra nientemeno che Felix Auger-Aliassime.

Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

Jannik Sinner non dà scampo ad Auger-Aliassime e torna in semifinale a Montecarlo dopo 2 anniContinua la marcia nei Masters 1000 di Jannik Sinner. Dopo il Sunshine Double con i successi ad Indian Wells e Miami, il numero due del mondo ha raggiunto ... oasport.it

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Monte Carlo, regolato in due set Auger-Aliassime. Parlando di un suo meraviglioso colpo, il tennista italiano con umiltà ha parlato anche del meteo: https://fanpa.ge/8JCF0 - facebook.com facebook

Sinner in scioltezza Jannik supera facilmente Auger-Aliassime senza cedere mai il servizio Dopo Parigi, Indian Wells e Miami, per la quarta volta consecutiva troverà Zverev in semifinale x.com