Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del torneo di Montecarlo dopo aver sconfitto in due set il canadese Auger-Aliassime. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso all’italiano di accedere alla fase successiva del torneo. Ora Sinner affronterà il tedesco Zverev in vista di un possibile accesso alla finale.

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime. Ora sfiderà Zverev per conquistare la finale. E sognare di diventare di nuovo numero uno al mondo. Sinner, dunque, è approdato alle semifinali del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” della stagione, il primo sul “rosso”, dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra battuta del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, nei quarti di finale ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking internazionale e sesto favorito del tabellone, col punteggio di 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con Zverev

Sinner spazza via dubbi e problemi fisici: battuto Auger-Aliassime senza sbavature, è in semifinale a Montecarlo. Ora ZverevC’era qualche dubbio dopo il “calo energetico” di ieri, Jannik Sinner ci ha messo circa un’ora e mezza per spazzarli via.

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Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

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Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Monte Carlo, regolato in due set Auger-Aliassime. Parlando di un suo meraviglioso colpo, il tennista italiano con umiltà ha parlato anche del meteo: https://fanpa.ge/8JCF0 - facebook.com facebook

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com