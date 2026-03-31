Ciclismo in sella anche le forze dell' ordine alla Granfondo Via del Sale | assegnato il trofeo Sap

Domenica 29 marzo si è tenuta a Cervia la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, una gara ciclistica che ha coinvolto numerosi partecipanti. Nell’ambito dell’evento, il Sindacato autonomo di polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il ventesimo trofeo “Sap – Sportravenna”, una classifica dedicata ai partecipanti in sella anche alle forze dell’ordine. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti e rappresentanti delle forze di polizia lungo il percorso.

La gara per aggiudicarsi il trofeo Sap prevedeva la possibilità di affrontare un percorso medio di 100 km o un percorso lungo di 143 km Domenica 29 marzo a Cervia si è svolta la gara ciclistica “29ª Granfondo via del sale Fantini Club”. Nell'ambito della manifestazione, il Sindacato autonomo di polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il ventesimo trofeo “Sap – Sportravenna”, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate. Al termine della gara è stato assegnato anche il sedicesimo trofeo Cesp, consiglio europeo sindacati di polizia. Anche quest'anno la granfondo ciclistica ha visto un'ampia partecipazione, con circa tremila atleti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell'ordineRiceviamo e pubblichiamo dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) una lettera aperta con relativa richiesta di incontro urgente sulle criticità del... Ciclismo, torna a Cervia la Granfondo Via del SaleCervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Ciclismo in sella anche le forze... Temi più discussi: Granfondo Via del Sale Fantini Club 2026: a Cervia si apre la stagione del ciclismo amatoriale; Doppia sfida per domenica: parte il Nalini Road Series; Il consiglio cicloturistico: la Via Romagna; Nuova edizione per la Granfondo Via del Sale | tutti gli eventi in programma. Tremila ciclisti attesi per la Granfondo Via del Sale: il programma e le modifiche alla viabilitàTutte le informazioni legate alla storica manifestazione sportiva che parte da Cervia. Le strade chiuse e gli eventi collaterali ... ravennatoday.it Granfondo Via del Sale Fantini Club 2026: a Cervia si apre la stagione del ciclismo amatorialeNata nel 1997, è oggi una delle prove più longeve del calendario italiano. Il suo punto di forza resta il percorso ... msn.com L'ora del Ciclismo. . GRANFONDO VIA DEL SALE 2026 IL FILM DI UN WEEKEND SPECIALE Non solo una gara, ma un’esplosione di eventi, emozioni e passione! Talk, pedalate, sorrisi, sport e tanta voglia di stare insieme: Cervia ha brillato più che mai - facebook.com facebook