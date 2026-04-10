Treviso il CSM nomina Piera De Stefani | guida la Sezione Penale

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto Piera De Stefani come nuova presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso. La nomina rappresenta un passaggio importante per l'organizzazione giudiziaria locale. La decisione è stata annunciata ufficialmente e segna un nuovo capitolo per il funzionamento del tribunale nella provincia. La De Stefani assume il ruolo di guida della sezione penale con effetto immediato.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficialmente designato Piera De Stefani come nuova Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso, segnando un momento di svolta storica per l’amministrazione giudiziaria della Marca. La decisione, ratificata durante la sessione plenaria dell’organo di autogoverno avvenuta lo scorso 8 aprile, vede la magistrata assumere la guida di un ufficio che dal principio dell’anno era rimasto privo di una direzione a seguito del pensionamento di Francesco Sartorio. L’assegnazione di questo ruolo di rilievo avviene in un momento di completamento dei vertici del Palazzo di Giustizia trevigiano. Dopo la conferma di Daniela Ronzani alla guida dell’ufficio di Via Verdi, il tassello mancante per chiudere il mosaico dei vertici locali riguarda ora esclusivamente la figura del Procuratore della. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, il CSM nomina Piera De Stefani: guida la Sezione Penale Giustizia: proposta Concetta Maiore alla guida della Corte d’Appello, Barbagallo presidente di sezione penale del TribunaleLa quinta commissione del Csm indica anche Rosa Raffa come procuratrice aggiunta a Reggio Calabria. Cantone a Salerno: il Csm approva all’unanimità la nominaLa Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha indicato all'unanimità Raffaele Cantone come futuro procuratore capo... Argomenti più discussi: Tribunale, Piera De Stefani nuova Presidente della Sezione Penale: è la prima donna; Il Csm nomina Campagna a Reggio Calabria e Romano a Lamezia; Csm: Elio Romano nuovo Procuratore di Lamezia Terme; Nomine del Csm: Campagna presidente del Tribunale di Reggio, Romano procuratore di Lamezia. Discriminata perché donna: il ricorso di una giudice contro il Csm. Che deve fare marcia indietro sulla nominaPer la prima volta la storia della magistratura registra il ricorso al Tar contro il Csm di una giudice, la super esperta in diritto di famiglia Monica Velletti, che protesta per essere stata ... ilfattoquotidiano.it Federica De Stefani Responsabile Osservatorio. - facebook.com facebook